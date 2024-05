Gianna Fratta - chi è la moglie di Piero Pelù | L’ho sposata subito

(Di mercoledì 8 maggio 2024)è ladi, tra i due è statoamore e dopo tre anni di fidanzamento il cantante ha compiuto il grande passo all’altare, senza esitazione. “Se trovi una donna con cui hai così tanti punti in comune, uno scambio continuo così profondo e sincero, perché non farlo?”, ha raccontato il rocker in un’intervista al Corriere della Sera. Tanto amore e tanti progetti per il futuro, non certo avere figli. “Perché non mi vedo a 76 anni a litigare con un adolescente, ad aspettarlo in incognito con baffi finti e occhiali fuori da una discoteca “ ,ha evidenziatocon un velo di ironia, chi è ladi...

Gianna Fratta, chi è la moglie di Piero Pelù/ “Mi sposò perché temeva di perdermi” - Gianna Fratta, chi è la moglie di Piero Pelù/ “Mi sposò perché temeva di perdermi” - Da quasi quattro anni, ormai, Piero Pelù è sposato con la moglie Gianna Fratta: chi è la sua dolce metà e come si sono ...

Sarah Ferguson, che ha sconfitto due tumori: «Ora sta bene», assicura la figlia Beatrice di York - Sarah Ferguson, che ha sconfitto due tumori: «Ora sta bene», assicura la figlia Beatrice di York - La principessa ospite di un talk show ha assicurato che la mamma sessantaquattrenne, dopo due interventi chirurgici subiti in pochi mesi - prima per un cancro al seno, poi per un melanoma - adesso «è ...

Marco Manfrinati, ex moglie sfregiata e suocero ucciso/ La suocera: “Voleva colpire me. Avevamo denunciato” - Marco Manfrinati, ex moglie sfregiata e suocero ucciso/ La suocera: “Voleva colpire me. Avevamo denunciato” - Marco Manfrinati ha ucciso l'ex suocero e stregiato la ex moglie. La suocera, Marta, racconta: "Voleva uccidere me. Dopo l'omicidio mi ha chiesto..." ...