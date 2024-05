Club Brugge-Fiorentina 1-1 LIVE | Beltran segna il pareggio

LIVE FV, C. BRUGGE-FIORENTINA 1-1: BELTRAN LA PAREGGIA SU RIGORE! - live FV, C. BRUGGE-FIORENTINA 1-1: BELTRAN LA PAREGGIA SU RIGORE! - 41' - Ci riprova Kouame dopo un doppio passo su Odoi: tiro che però stavolta finisce alto sopra la traversa per l'ivoriano 39' - Punizione per il Brugge sulla trequarti viola: fallaccio di Milenkovic ...

Club Brugge-Fiorentina, partita interrotta per lancio di fumogeni - club Brugge-Fiorentina, partita interrotta per lancio di fumogeni - Ancora uno stop per Giacomo Bonaventura: il centrocampista della Fiorentina, infatti, non è stato schierato nell'undici titolare della formazione viola che a breve affronterà il club Brugge nel ritorn ...

Nessun dubbio su Fonseca: “Mi ha reso migliore in tutto” - Nessun dubbio su Fonseca: “Mi ha reso migliore in tutto” - Un calciatore esalta l'allenatore portoghese, inserito nella lista dei nomi per il dopo Pioli al Milan: potrebbe essere il profilo giusto