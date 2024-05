Fermato per un controllo - ingoia ovuli di droga e si sente male | 27enne muore in strada al Quarticciolo

Roma, ingoia ovuli di droga durante un controllo della Guardia di Finanza al Quarticciolo: pusher morto per strada - Roma, ingoia ovuli di droga durante un controllo della Guardia di Finanza al Quarticciolo: pusher morto per strada - Morto fra atroci dolori in mezzo alla strada al Quarticciolo dopo ave ingoiato dosi di droga, forse crack, per evitare un controllo di una pattuglia della Guardia di Finanza. Un 27enne romano è ...

Giovane incensurato trovato con 3,5 chili di droga in casa: arrestato - Giovane incensurato trovato con 3,5 chili di droga in casa: arrestato - Continua l’attività di contrasto della Polizia di Stato di Prato sul fronte della commercializzazione degli stupefacenti. L’attività investigativa, sviluppata dalla Squadra Mobile della Questura di Pr ...