Bambina dimenticata sul pulmino - l’autista la trova e la riporta a scuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Scarperia San Piero (Firenze), 8 maggio 2024 – Brutta disavventura per unaa Scarperia San Piero: la piccola è stata ‘’ per alcune ore a bordo deled è statata solamente daldel mezzo che l’hata a, dove poi si sono presi cura di lei. La piccola, che ha un’età compresa tra i tre e i quattro anni, sta bene, ma lo spavento è stato tanto. "E' un fatto gravissimo, per fortuna è andato tutto bene ma poteva essere una tragedia", dice il sindaco Federico Ignesti. "Laè stata lasciata alcune ore sul mezzo - aggiunge -, probabilmente tornato al rimessaggio, fino a quando l'autista non si è accorto della sua presenza. La preside dell'istituto comprensivo mi ha chiamato stamani dicendomi che si ...