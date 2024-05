Mohammad Rasoulof | il regista iraniano condannato a otto anni di carcere e alla fustigazione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il, come rivelato online dal suo avvocato, è statodi. Ilè statoin patria adi, come rivelato dal suo avvocato Babak Paknia in un post sui social. La Corte rivoluzionaria ha infatti pronunciato la sentenza che è stata confermata in appello, come ha slineato il legale. Le dichiarazioni dell'avvocato Babak Paknia ha scritto su X cheè stato...