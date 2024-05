WTA Roma 2024 - Lucia Bronzetti eliminata in due set da Sofia Kenin

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dura un’ora e quarantadue minuti di gioco il torneo WTA 1000 diper, battuta per 6-4 6-2 all’esordio dalla statunitense, la quale ora affronterà la tunisina Ons Jabeur, numero 8 del seeding, al secondo turno. Nel primo setscappa subito sul 2-0, poi nel quinto game non sfrutta tre occasioni per il 4-1 pesante. La statunitense si salva e poi firma il controbreak sul 3-3. Arriva la pioggia, ma dopo due ore di stop al ritorno in campoè chirurgica, trovando lo strappo nell’ottavo gioco e chiudendo nel nono sul 6-3 in 54 minuti complessivi. Nella seconda partita c’è uno scambio di break in avvio, poi l’azzurra sale sul 2-1, ma è il canto del cigno: la statunitense trova cinque giochi di fila con strappi a trenta nel quinto ...

