City batte Inter e gol di Haaland | il ‘pronostico’ per la finale Champions

(Di venerdì 9 giugno 2023) I bookmaker hanno pochi dubbi: vince la squadra di Guardiola e il centravanti segnaLeague: vincerà il Manchester2-0 sull’con gol di. Partita senza espulsioni e rigori e senza utilizzo del Var. E’ ilpiù gettonato secondo i bookmakers alla vigilia delladiLeague tra Manchestered. Le quote sull’evento indicano infatti con chiarezza quello che gli operatori di scommesse si aspettano dalladel più importante trofeo per club europeo. Il “risultato esatto” con la quota minore, quindi quello ritenuto più probabile, è la vittoria per 2-0 del Manchester. Questa eventualità viaggia infatti con una quota ...

... quindi imprevedibile in un centrocampo con Bernardo Silva dove non te lo aspetti, Gundogan cheil tempo e conclude con destrezza e l'inarrivabile De Bruyne. Kevin nella riga di mezzo del...Se ilvince e Haaland segna una tripletta vorrà dire che girerò in mutande'.... oggi il volo per Istanbul, domani la vigilia: Inter in clima finale Bojan: 'Inter, ti spiego come puoi vincere con Guardiola' Inter, guarda come siil: la macchina di Guardiola s'inceppa ...

