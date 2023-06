Il decorso postoperatorio del Papa 'risulta regolare'

Leggi su agi

(Di giovedì 8 giugno 2023) AGI - "Lo staff medico che segue ilpost operatorio del Pontefice informa che si è alimentato con una dieta idrica. I parametri emodinamici e respiratori sono stabili. Ilpost operatorio". Lo comunica il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. "Nel pomeriggio di oggi, Solennità del Corpus Domini, ha ricevuto l'Eucarestia".Francesco ha trascorso una notte tranquilla dopo l'intervento chirurgico per laparocele incarcerato al quale è stato sottoposto. L'operazione in anestesia generale è durata tre ore e non ci sono state complicazione ed era necessaria per un'ernia sviluppatasi sulla cicatrice di un precedente intervento, che avrebbe potuto costituire il rischio di un'occupazione intestinale. La telefonata alla madre di un bimbo ricoverato Tra ...