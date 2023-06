Ultime Notizie – Diga Kakhovka | Usa | “Molti morti” Kiev | “Soldati Russia travolti”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Gli Stati Uniti ritengono che “potrebbero esserci” dopo la distruzione delladiin Ucraina, nella regione di Kherson. Migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case per le inondazioni ealtri civili sono a rischio in una regione già duramente colpita dalla guerra. Gli Stati Uniti “non possono dire con certezza cosa sia successo”, ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby riferendosi alla distruzione dellae aggiungendo che ci sono stati “danni significativi causati da un’esplosione”. Gli Stati Uniti “non sono ancora giunti a una conclusione definitiva”, ha detto ancora Kirby. “Stiamo cercando di raccogliere informazioni, ma è abbastanza chiaro che la distruzione deliberata di ...

'Questa è una guerra barbara e primordiale', dice il generale Leonardo Tricarico , ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica e presidente della Fondazione Icsa: 'La distruzione della diga di Nova ...Nelleore alcuni giocatori hanno commentato a modo loro l'addio delle due colonne che hanno ... 'Maldini è il Milan'; 'Ma gli assegni li stacca Cardinale' Milan: tutte leSerie A: tutte ...Lo ha detto il capo degli Affari Umanitari alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Per Zelensky l'attacco è opera di 'terroristi russi'. Mosca nega e accusa Kiev di ...

Giulia Tramontano, quel che restava della sua vita è finito in un tombino Today.it

L’ultima tappa, lo scatto finale dopo mesi e mesi spesi in lungo e in largo nel vecchio continente. A Praga si celebra l’atto finale della Conference League, seconda finale stagionale ...I granata di Scurto non sono riusciti ad ottenere la qualificazione contro la squadra di Aquilani, che ora affronterà i giallorossi di Coppitelli ...