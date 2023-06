Salta la diga di Kakhovka | scambio di accuse Kiev - Mosca

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Alla fine e' successo. Ladi, che russi e ucraini si sono accusati per mesi di voler abbattere, e'ta in aria e l'acqua contenuta in un bacino lungo 240 chilometri che separa le ...

Alla fine e' successo. Ladi Kakhovka, che russi e ucraini si sono accusati per mesi di voler abbattere, e' saltata in aria e l'acqua contenuta in un bacino lungo 240 chilometri che separa le forze dei due schieramenti ha ...Il "sabotaggio" ha colpito duro la sesta ed ultimasul Dnipro: l'enorme barriera alta 30 metri per tre chilometri di lunghezza, e capace di contenere nel bacino di Kachovka 18 chilometri cubi di ...... lo stesso Zelensky spiega che tutti sapevano che "i russi avevano piazzato bombe nellagià l'anno scorso". Ma perché portare a termine un atto del genere I russi cercano di prendere le ...

Salta la diga di Kakhovka. "È stata minata dai russi". Morti e migliaia ... ilGiornale.it

Alla fine e' successo. La diga di Kakhovka, che russi e ucraini si sono accusati per mesi di voler abbattere, e' saltata in aria e l'acqua ...Salta in aria la diga di Kakhovka: bacino da 18 milioni di metri cubi, costruita nel 1958, strategica per alimentare la Crimea e la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Scambio di accusa ...