No! A Varsavia non hanno manifestato «contro le politiche del governo a favore dell’Ucraina»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ha iniziato a circolare un video, sui social, che ritrae fiumi di persone per le strade. Sui tetti sventola una bandiera bianca e rossa, il che ci fa intuire di trovarci in Polonia. Ma cosa ha radunato una così impressionante massa di persone? Secondo alcuni utenti, l’avversione nei confronti dela causa delle suein. Ma questa tesi risulta scorretta. Per chi ha fretta: Alcuni utenti sostengono che si tratti di «una manifestazioneledelin». Le immagini sono in realtà state registrate nel corso di una protestaile adella democrazia, organizzata dal gruppo di ...

