Grande Fratello 8 | Giulia Salemi avrà un ruolo nella trasmissione ma non sarà opinionista

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Confermata la presenza dicome commentatrice social nel8. Discussione sulle opinioniste e sulla sostituta di Sonia Bruganelli nel cast del reality show. Possibile ingresso di Gianluca Benincasa, ex di AntoFiordelisi, tra i concorrenti del8.8:tornerà come commentatrice social, mentre si discute ancora sulle opinioniste. Scopri anche il possibile ingresso di Gianluca Benincasa nel cast Il, il reality show più seguito in Italia, sta preparando la sua nuova edizione che andrà in onda a partire dal prossimo settembre. Gli appassionati del programma sono già in ...