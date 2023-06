Quante Finali ha giocato l’Inter in Europa? Precedenti | vittorie e sconfitte

Leggi su oasport

(Di martedì 6 giugno 2023)è attesa a una delle partite più difficili della sua storia, la sfida contro la squadra più forte del mondo, con l’allenatore migliore al mondo e il calciatore attualmente più decisivo al mondo. Ma non è la prima volta chesi trova in una situazione del genere. Quando la squadra nerazzurra di Helenio Herrera raggiunge la finale di Coppa dei Campioni nella stagione 1963-64, i vari Di Stefano, Puskas, Gento e Santamaria del Real Madrid sembrano imbattibili. Inveceriesce a batterli per 3-1, grazie a una Sandro Mazzola favoloso, soprattutto in contropiede e un Armando Picchi alla sua migliore partita in carriera. Passa un anno esi trova di fronte ad altri mostri, il Benfica di Eusebio e Coluna. I nerazzurri non sono più solo i giovani di belle speranze dell’anno precedente e si gioca a San ...