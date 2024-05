Misteriosa moria di pesci Analisi nello stagno malato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) Ci vorranno circa 5 giorni per capire cosa c’è all’origine delladiregistratadel bosco di Sant’Anna. Ieri, dopo la segnalazione fatta dai volontari del Coda, Centro operativo difesa ambiente, è intervenuto il servizio veterinario di Ats Brescia per il recupero di alcuni campioni diche, ora, saranno analizzati dall’Istituto zooprofilattico di Brescia. Ats conferma che isono morti da qualche giorno. Dovrebbero appartenere alla famiglia dei carassi, quella deirossi. Poche, però, le certezze: di sicuro sono alloctoni, perché lo specchio d’acqua non ha affluenti né defluenti, per cui possono solo essere stati immessi. Le ipotesi sono le più varie. Potrebbero essere stati scaricati tutti insieme nei giorni scorsi ed esser ...