Ora basta - abbiamo visto i filmati Isola dei Famos - caso chiuso | Vladimir parla anche a nome di Mediaset

(Di martedì 7 maggio 2024) Lunedì 6 maggio nuovo appuntamento con l’deii diLuxuria. Puntata con televoto eliminatorio, oltre all’elezione del preferito e di tante altre sorprese, scontri e colpi di scena. Andando al sodo, la naufraga preferita grazie al televoto del pubblico è stata Rosanna, mentre ad avere la peggio tra i concorrenti finiti in nomination della settimana scorsa l’ha avuta Marina Suma. L’attrice ha quindi lasciato il reality show di Canale 5. Non sono mancati, si diceva, scontri di fuoco.a distanza, come quello tra Joe Bastianich e Daniele Radini Tedeschi, che qualche giorno fa si è auto-eliminato. E poi le accuse a Sonia Bruganelli della sua amicizia con Greta Zuccarello. “Indagini in corso” sul presunto flirt tra Khady Gueye e Artur, che come ha fatto notare l’opinionista in settimana sono molto ...