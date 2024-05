Borsa | Asia in rialzo con la riapertura di Tokyo +1,5%

(Di martedì 7 maggio 2024) Riaprono i mercati incon il recupero dei titoli coreani (+2,14%) e giapponesi (+1,57%), al ritorno dalle vacanze, compensato dal calo di quelli di Hong Kong (-0,56%). Il settore tecnologico è stato il più performante della regione, proprio come nella sessione statunitense di ieri, tra le crescenti speranze che la Federal Reserve possa tagliare i tassi di interesse quest'anno. "In, il potenziale di crescita e di guadagno è superiore a quello degli Stati Uniti" commenta un gestore e "le valutazioni insono molto più convenienti". In Cina lo Shanghai è salito dello 0,22% e lo Shenzhen dello 0,19 per cento.

Le Borse di Asia e Pacifico archiviano la seduta poco mosse con le Piazze cinesi chiuse e dopo che la Fed, come atteso, ha lasciato i tassi fermi indicando che per un taglio ci vuole ancora tempo. Tokyo è marginale con un -0,1% nell'ultima seduta ...

Seduta positiva sui listini asiatici e futures sull'Europa in rialzo, sulla spinta dei titoli tecnologici, in scia ai conti di Apple . L'attenzione degli investitori oggi si posterà sui dati sul lavoro Usa a partire dai salari non agricoli che ...

Seduta positiva sui listini asiatici e futures sull'Europa in rialzo, sulla spinta dei titoli tecnologici, in scia ai conti di Apple . L'attenzione degli investitori oggi si posterà sui dati sul lavoro Usa a partire dai salari non agricoli che ...

Borse oggi in diretta | Europa attesa in rialzo. A Piazza Affari giornata di trimestrali, faro su Unicredit, Mps, Bpm, Ferrari e Leonardo - Borse oggi in diretta | Europa attesa in rialzo. A Piazza Affari giornata di trimestrali, faro su Unicredit, Mps, Bpm, Ferrari e Leonardo - A catalizzare l’attenzione della seduta saranno una carrellata di conti economici di diverse delle blue chip. I mercati seguono anche l’ottimismo generale che arriva da Wall Street, con gli investitor ...

La Fed spinge in rialzo l’Asia, Cina volatile. Yen ancora sotto pressione - La Fed spinge in rialzo l’asia, Cina volatile. Yen ancora sotto pressione - In Australia tassi fermi al 4,35%. La chiusura positiva di Wall Street in seguito ad alcuni commenti dei membri Fed accendono l’ottimismo per un taglio dei tassi già quest’anno. Il Giappone potrebbe d ...

La transizione verde non è solo cinese. Le tecnologie green italiane si fanno largo in Asia - La transizione verde non è solo cinese. Le tecnologie green italiane si fanno largo in asia - Il gruppo milanese degli elettrodi De Nora espande la presenza in Giappone in Cina: dal trattamento delle acque all'idrogeno verde tutte le possibili ...