Furto alla BCC di Aquara - portato via danaro contante per diverse migliaia di euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBcc prese d’assalto dai malviventi. Èrme nel salernitano dove nelle ultime settimane, si sono registrati numerosi furti ai danni degli Istituti di Credito Cooperativo. L’ultimo episodio è avvenuto ieri notte in via Comunale Laurone, nel comune di Oliveto Citra. Ad essere stata presa di mira dai malviventi, la filiale della Bcc di. Ignoti, hanno approfittato della chiusura del weekend della filiale dell’Istituto di credito che, per lavori in corso internibanca, si sarebbe protratta anche per la giornata di ieri, e sfondando una delle saracinesche della Bcc si sono addentrati nella struttura di Via Comunale. Sono bastati pochi minuti ai malviventi infatti, a mettere a segno ilai danni della Bcc. I ladri hanno forzato una cassaforte di sicurezza, portando via le ...