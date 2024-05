Fidelitas Porcari vince il campionato - fidelitas porcari vince il campionato - Il fidelitas porcari vince il campionato AICS terza serie con 19 vittorie e il miglior attacco guidato da Nocetti. Mister Sbragia e i protagonisti celebrati.

Padulata di Porcari baciata dal sole: un grande successo - Padulata di porcari baciata dal sole: un grande successo - Starter di eccezioni la vicesindaca Menchetti, il sindaco Fornaciari fra i partecipanti. Sorteggiati i premi della lotteria ...

Aics, Fidelitas Porcari sconfigge il San Gennaro e vola in Seconda serie - Aics, fidelitas porcari sconfigge il San Gennaro e vola in Seconda serie - Campionato dilettanti Aics Lucca, con la vittoria casalinga di 2-0 con il San Gennaro il fidelitas porcari conferma il primo posto in classifica, ottenendo così una meritata promozione in seconda seri ...