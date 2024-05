Playoffs Nba 2024 | Minnesota affossa Denver e si porta sul 2-0 - Knicks in rimonta sui Pacers

(Di martedì 7 maggio 2024) Grande sorpresa nella notte Nba, con iTimberwolves che offrono un’incredibile prova di forza e strapazzano a domicilio iNuggets 106-80 in gara2 delle semifinali della Western Conference. Towns e compagni sino così sul 2-0, risultato più che inatteso alla vigilia, e sono ancora imbattuti in questi. Prova difensiva memorabile dei Wolves, che forzano i campioni in carica a soli 35 punti segnati nel primo tempo e 80 totali, nonostante l’assenza del suo miglior difensore Rudy Gobert. Nella metà campo offensiva Towns e Edwards (27 punti a testa) trovano ripetutamente la via del canestro e già dalla prima frazione danno il via all’allungo della propria squadra, che non si volta più indietro. Le cattive percentuali dei Nuggets (Murray 3/18 dal campo e Jokic 5/13) sono tutto merito ...

