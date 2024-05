Camorra Pestano imprenditore a Nola e Ottaviano

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 7 maggio 2024)per ottenere il pizzo per poter lavorare in pace: arrestate quattro personeper i soldi del pizzo. I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. A finire in carcere quatttro indagati gravemente indiziati del reato di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, su delega della Procuratore distrettuale.In particolare, nei territori di, gli indagati, con l’uso di un’arma e con un brutale pestaggio, avrebbero preteso dalla ...