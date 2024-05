Tra i verdetti dell’A1 - è incoraggiante la stagione di chi salì un anno fa | Cremona e soprattutto Pistoia Seconda serie con Brindisi e Pesaro | sarà super

Si è appena conclusa l’ultima giornata della regular season di Serie A 2023 /24. La Virtus Bologna strapazza la Dolomiti Energia Trento e si prende il primo posto in classifica e quindi il fattore campo nei play-off. Match senza storia per Belinelli ...

É stato un fine settimana intenso per la Lega Basket A che ha ufficializzato, con una giornata di anticipo, i verdetti principali che possono essere emessi dalla classifica. Le prime 8 in classifica andranno ai playoff, poiché la situazione non può ...