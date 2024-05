Pisa - la sequela dei gol dai meno attesi Tordin - Akpa-Chukwu e c’è anche Colak

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024)ha ben radicati dentro di sé i valori dell’accoglienza e della generosità. Figli del passato marinaresco della Repubblica, quando dai galeoni rossocrociati sbarcavano in città persone provenienti da tutto il Mediterraneo, questi geni sono rimasti ben saldi nel DNA. Lo si può comprendere persino scorrendo la lista dei numerosi "carneadi" ("Chi era costui?" come esclama Don Abbondio ne ’I promessi sposi’) e dei giustizieri seriali incrociati dallo Sporting Club nella stagione giunta ormai all’ultimo metro. La serie di illustri "sconosciuti" capaci di bucare la retroguardia nerazzurra è stata inaugurata alla terza giornata da Antonio, centravanti croato dal pedigree internazionale notevole ma che in Italia, con la maglia del Parma, è riuscito a segnare appena tre reti. La prima è arrivata proprio contro il ...