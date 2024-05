La crisi delle auto elettriche è realtà | i dazi sono l’ultima spiaggia

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 7 maggio 2024) C’era chi sperava in grandi profitti a breve termine, chi voleva archiviare i veicoli a benzina e diesel nel giro di dieci anni, chi profetizzava un futuro iper-green. Ma lenon hanno rispettato le aspettative e laè molto distante dai sogni degli integralisti. L’Europa è il continente che ha fissato gli obiettivi più ambiziosi per l’abbandono dei motori a combustione, ma il mercato parla chiaro: le vendite vanno a rilento e cresce l’immatricolazione dei veicoli a benzina e diesel, mentre laalla spina è certificata dai numeri. La crescita di vendite dinel 2023 non è sufficiente per rispettare gli obiettivi fissati dal Vecchio Continente. Alcuni dati lasciano presagire un possibile cambio di ...