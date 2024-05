Neuromed | Più usi olio d’oliva - meno rischi il tumore Una ricerca durata oltre 12 anni fornisce nuove prove

(Di martedì 7 maggio 2024)a favore di una alimentazione che favorisca l’uso diarrivano da uno studio realizzato nell’ambito del Progetto Umberto, condotto dalla Piattaforma Congiunta Fondazione Umberto Veronesi Ets – Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Irccsdi Pozzilli (Isernia), in collaborazione con la Clinica Mediterranea Cardiocentro di Napoli e l’Università Lum “Giuseppe Degennaro” di Casamassima (Bari). Laha evidenziato come il consumo disia associato a una importante riduzione della mortalità non solo per le malattie cardiovascolari, ma anche per i tumori.Pubblicata sulla rivista European Journal of Clinical Nutrition, laha analizzato i dati di quasi 23 mila adulti italiani, ...

