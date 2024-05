Una settimana di passione per i supporter bianchi Tifosi pronti all’ultima sofferenza | Tutti al Picco e fuori la voce!

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) I, nonostante la grande amarezza per il mancato successo delle Aquile a Cosenza, non mollano di un centimetro: "Siamo abituati a soffrire ea lottare insieme alla squadra per cogliere l’impresa della salvezza. Non un passo indietro,al ‘’ per vincere contro il Venezia". Gianluca Scenna era presente al ‘Marulla’ di Cosenza: "La gioia del gol di Vignali non la può togliere il Var, anche se poi l’amarezza è stata enorme. Lo Spezia avrebbe meritato la vittoria perché non ha mai mollato nelle difficoltà, ora i giocatori dovranno resettare in fretta la delusione per il mancato successo. Venerdì tutta Spezia dovrà essere al ‘’ per trascinare iin un’impresa, gli Aquilotti dovranno vincere contro una squadra che si giocherà la A, ...