Chiara Nasti mostra il calco creato con il suo pancione tempestato di cristalli | social in rivolta | “Ma che cafonata” | Ecco quanto vale

(Di martedì 6 giugno 2023)pubblica ildelpieno disui, anche se arrivano diverse critiche:tantissimo. Nell’ultimo anno, ben nota influencer, modella e anche personaggio televisivo, ha senza dubbio dato una svolta alla sua vita privata, costruendo una solida relazione con l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni e anche diventando per la prima volta mamma, dando alla luce il piccolo Thiago. Ildididivide il pubblico – Prima in gravidanza e poi da neo-mamma, l’influencer è finita costantemente sotto i riflettori e molto spesso non sono passate nemmeno inosservate le scelte sullo stile suo ...

e Jessica Immobile super sexy Il nuovo fidanzato E l'amore che ha incontrato nella sua nuova vita si chiama Walter Rodinò . Un esperto di comunicazione che le ha trasmesso i suoi ...... Magliacano Anna, Nicolais Benedetta e Mariafrancesca, Religioso Silvia, Brancaccio Giusy,... Nel corpo libero medaglie d'oro anche per: Mazaner Vittoria e Formisano. Mentre argento per ...ha decisamente spiazzato tutte le neo mamme due. Nessuno lo aveva mai fatto prima d'ora. Il preziosissimo ricordo di Thiagosi sta preparando per convolare a nozze con il suo ...

Chiara Nasti mostra il calco della sua pancia ricoperta di cristalli: è polemica Today.it

Chiara Nasti è stata accusata dagli haters per una trovata decisamente troppo eccentrica e stravagante. L'idea deluxe è considerata volgare.Chiara Nasti non sta in silenzio e combatte gli haters con la loro stessa moneta, l'attacco al figlio Thiago non passa inosservato ...