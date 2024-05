Lo scorso 19 aprile è morto Giorgio Monticelli, l’uomo di novant’anni originario di Verona che è stato trovato in gravissime condizioni in un appartamento di Aprica, comune che si trova in provincia di Sondrio. l’anziano aveva una cancrena alla ...

Un uomo di 83 anni è stato trovato morto in casa dopo una decina di giorni . È successo ieri mattina a Rimini in un condominio di via Felici, dove due vicine di casa , hanno chiamato il 112 allarmate dall’assenza del pensionato. Come riporta la stampa ...

Anziano morto investito da un bus a Torino in via Sacchi vicino alla stazione Porta Nuova: inutili i soccorsi - anziano morto investito da un bus a Torino in via Sacchi vicino alla stazione Porta Nuova: inutili i soccorsi - anziano morto investito da un autobus in via Sacchi a Torino vicino alla stazione Porta Nuova: inutili i soccorsi dopo l'impatto su corsia riservata ...

Due pitbull aggrediscono un anziano e il suo cagnolino nel Napoletano: l’uomo ferito in ospedale - Due pitbull aggrediscono un anziano e il suo cagnolino nel Napoletano: l’uomo ferito in ospedale - Aggressione in via Manzoni a San Giorgio a Cremano. Il sindaco Giorgio Zinno: "Denunciato e multato il proprietario dei cani" ...

I maestri di World Press Photo, ecco i vincitori 2024: la “Pietà di Gaza”contro l’indifferenza - I maestri di World Press Photo, ecco i vincitori 2024: la “Pietà di Gaza”contro l’indifferenza - Inginocchiata, il viso nascosto con il braccio per non mostrare le lacrime, il corpo rannicchiato a farsi tutt'uno con quello, senza vita, della nipotina. Inas Abu Maamar ha 36 anni, ...