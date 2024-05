Addio a Giovanna Marini - la cantautrice del popolo e della libertà

(Di giovedì 9 maggio 2024), considerata nella scena musicale la “Joan Baez italiana”, è morta a 87 anni, lasciando un patrimonio unicomusica folk: laha dedicato la vita alla musica popolare e al recuperotradizione orale italiana, collaborando anche con De Gregori, Pasolini e Calvino.si è spenta nella giornata di ieri, 8 maggio, a Roma dopo una breve malattia, come riporta il CorriereSera. La cantutrice, nata a Roma il 19 gennaio 1937, era figlia di 4 generazioni di musicisti. Il padre, Giovanni Salviucci, era un compositore allievo di Ottorino Respighi al Conservatorio di Santa Cecilia e la madre, Ida Parpagliolo, era un’insegnante di musica in conservatorio. Compositrice, cantante e ricercatrice, ...

10 dischi per ricordare Giovanna Marini - 10 dischi per ricordare Giovanna marini - L’8 maggio 2024 è morta a 87 anni Giovanna marini, cantante, compositrice, ricercatrice e didatta fra le più apprezzate della scena folk italiana – per quanto la stessa etichetta di “folk” (o di music ...

E' morta Giovanna Marini. Il cordoglio dell'amministrazione di Monte Porzio Catone - E' morta Giovanna marini. Il cordoglio dell'amministrazione di Monte Porzio Catone - "Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono cordoglio per la scomparsa di Giovanna marini, cantautrice italiana impegnata nell’universo etnomusicale. Cittadina monteporziana da molti anni è ...

Musica: addio a Giovanna Marini, colta cantastorie - Musica: addio a Giovanna marini, colta cantastorie - FIRENZE – “Saremo per sempre riconoscenti a Giovanna marini, per il suo lavoro di ricerca prezioso ed anche coraggioso. Perdiamo un’autentica cantastorie”. Lo scrive Angelo Branduardi tra i tanti che ...