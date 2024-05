Pale e pannelli cinque volte il necessario - chi l’ha deciso? Beneficeranno solo gli speculatori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) di Coalizione Articolo 9 Ammettiamolo. Il treno del Green Deal è deragliato ma continua la sua folle corsa verso un Italia lunare e distopica, disseminata di, desertificando l’economia nazionale, facendo strame della coesione sociale per favorire i potentati energetici che fanno incetta di terreni e permessi per installarela potenza necessaria per raggiungere l’obiettivo europeo di Fit for 55. Le richieste di connessione di Fonti da Energia Rinnovabile (FER) pervenute ad oggi al gestore della rete elettrica nazionale, Terna, hanno raggiunto, infatti, l’iperbolica cifra di 328 gigawatt rispetto ai 70 stabiliti da Green Deal (poi aumentati ad 80), cioè quasiil. È istintivo chiedersi perché. Chi ha ...