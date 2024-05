Atalanta-Marsiglia - semifinale Europa League | probabili formazioni e diretta tv

(Di giovedì 9 maggio 2024) La netta sconfitta dell’andata subita dalla Roma contro il Bayer Leverkusen ha praticamente estromesso una delle due italiane presenti in queste semifinali della UEFA. Il nostro calcio si aggrapperà, quindi, all’di Gian Piero Gasperini che invece ha ottenuto un prezioso pareggio sul campo francese delnell’andata di questo doppio confronto giocato appena una settimana fa. Un risultato da perfezionare davanti al pubblico amico, quindi, in questo match che potrebbe spalancare alla Dea le porte della prima finale europea della sua storia: ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le ultime, il match d’andata, il pronostico, lee dove sarà possibile assistere in televisione alla ...

De Rossi cerca impresa: 'Con il Bayer serve match perfetto' - De Rossi cerca impresa: 'Con il Bayer serve match perfetto' - Contro la squadra di Xabi Alonso, che ha già la Bundesliga in tasca e un piede e mezzo in finale di europa league, servirà quindi la partita perfetta ma De Rossi è convinto di avere la ricetta giusta ...

