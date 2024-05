Ode ai piatti tiepidi che in troppi bistrattano Un breve viaggio nella terra di nessuno

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 9 maggio 2024) C'è un concetto trascurato nelle nostre cucine, ed è quello del tiepido, spesso visto come un errore o la mancanza di una qualità. Non caldo, nemmeno freddo, il tiepido è una specie didiche in pochissimi attraversano. A frugare bene qualcosa si trova: qualche insalatina di pesce, un minestrone, una zuppetta, ogni tanto uno spaghettino come quello di Alessandro Cozzolino alla Loggia del Villa San Michele di Firenze (con limone, tartufi di mare, cagliata di mandorle, ciliegino verde), quello di Andrea Leali con sarda di lago e bottarga o ancora lo spaghetto con pistacchio e crema di mandorle di Karime Lopez e Takaiko Kondo da Gucci Osteria: si chiama Non dire Cassate ed è un curioso piatto bifronte, che vale come primo o come predessert in base all'aggiunta del terzo ingrediente e alla posizione in menu. Il tiepido però è uno spazio ...