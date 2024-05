I nomi per il post Pioli , le parole di Sacchi e Gerry Cardinale sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan

Pagina 0 | Maldini e la Juventus: "La mia Nazionale". Poi la stoccata al Milan - Pagina 0 | maldini e la Juventus: "La mia Nazionale". Poi la stoccata al Milan - ma nel ’78 ho fatto il provino al Milan e le cose sono tornate come dovevano essere”. Paolo maldini è stato protagonista di una lunga intervista a Radio Serie A. L'ex direttore dell'area tecnica del ...

Maldini: 'Conte come Sacchi: quando sei così ossessionato il progetto ha una scadenza' - maldini: 'Conte come Sacchi: quando sei così ossessionato il progetto ha una scadenza' - Paolo maldini nel corso della sua lunga carriera con la maglia del Milan ha avuto modo di lavorare con tanti allenatori, ma come cambiò il club rossonero Arrigo.

Milan, riecco Maldini: "Berlusconi un secondo padre, la sua impronta è ovunque" - Milan, riecco maldini: "Berlusconi un secondo padre, la sua impronta è ovunque" - A un anno dal suo addio al Milan, Paolo maldini, ex bandiera rossonera ed ex direttore dell'area tecnica, torna a parlare ai microfoni di Radio Serie A e lo fa in una lunga intervista in cui tocca mol ...