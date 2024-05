Weekend | come cambiano sosta e circolazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Arezzo, 9 maggio 2024 – Eventi a manifestazioni caratterizzeranno il fine settimana con modifiche allae alla. Crazyrun prevede il passaggio di supercar sabato 11 maggio: dalle 8,30 alle 19 in via Roma e nel tratto di via Crispi compreso tra via Roma e via Margaritone scattano i divieti dicon rimozione e di transito. Quest’ultimo coinvolge anche la corsia preferenziale riservata agli autorizzati mentre il primo è esteso a via Margaritone, lato numeri pari, tra il civico 32 e l’incrocio con via Crispi. Dalle 15,30 è vietato l’accesso su via Guido Monaco da piazza della Repubblica. Ancora motori con l’Autogiro d’Italia: dalle 14 alle 20 è istituito il divieto dicon rimozione in viale Bruno Buozzi mentre dalle 16,15 e fino al completo passaggio dei partecipanti è interrotto il transito ...