Ladispoli - emessa l’ordinanza per prevenire gli incendi boschivi

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024- L’Amministrazione comunale rende noto che il sindaco Alessandro Grando ha emesso un’ordinanza (numero 40 del 6 maggio 2024) per l’applicazione delle misure di prevenzione legata al rischio didurante l’estate. In tutte le aree del Comune a rischio dio di vegetazione o dio boschivo e nelle aree immediate adiacenti è vietato: accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco; fumare, gettare fiammiferi, ...