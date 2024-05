Avengers 5 ha una data di inizio riprese - ma non un regista; Kang sarà ancora il villain principale?

(Di giovedì 9 maggio 2024) Mancauncoinvolto in5, ma Marvel vorrebbe procedere secondo programma mantenendo invariatocomecentrale e conservando perfino il titolo originario. Il licenziamento di Jonathan Majors in seguito alla condanna per violenza domestica non significa necessariamente la scomparsa didall'MCU. Il, lodato dai critici dopo tanti cattivi Marvel poco incisivi potrebbeessere centrale in5, secondo gli ultimi rumor. L'insider Daniel Richtman è tornato ad aggiornare i fan sulle potenziali novità in casa Marvel, anticipando che lo studio avrebbe fissato unadiper5 anche se il film non ...

