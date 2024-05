Stati generali della natalità - studenti contestano la ministra Roccella con slogan e striscioni | Sul mio corpo decido io

(Di giovedì 9 maggio 2024) Contestazioni agliquando laper la Famiglia Eugeniaha preso la parola e in platea sonoalzati dei cartelli che formavano la scritta: “io”. Dal palco è partito l’invito ai contestatori di prendere la parola e argomentare la loro posizione. Una giovane ha letto un comunicato molto critico con le posizioni espresse nel convegno. Appena usciti dalla sala in cui si sta svolgendo l’evento i giovani sonoidentificati dalle forze dell’ordine, si tratta, secondo le prime informazioni di giovani dei collettivi studenteschi universitari Collettivo Transfemminista, Assemblea Aracne e Collettivo Artemis. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

“Nelle ultime due settimane siamo Stati tre volte in Questura per chiedere l’autorizzazione per fare un corteo in occasione degli Stati Generali della Natalità , ma abbiamo ricevuto un no più o meno secco a tutte le proposte”. Apre così Alessio ...

Parte domani la quarta edizione degli Stati Generali della Natalità dal titolo “Esserci più giovani più futuro”, ideata e organizzata dalla Fondazione per la natalità presieduta da Gigi De Palo

