Parla Lollobrigida | Modello Italia in Ue per l' agricoltura Sulla peste suina in campo l' Esercito

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ilno sull', non più subordinato all'ideologia ambientale, è l'obiettivo che Francescointende perseguire anche in Europa. Soprattutto adesso che c'è la possibilità di cambiare rotta grazie al voto del prossimo 8 e 9 giugno. Il ministro dell'e della Sovranità alimentare traccia un bilancio di quanto fatto fino ad oggi e dei risultati ancora da raggiungere. Ministro, il dlche avete approvato in Consiglio dei ministri pone fine all'istallazione selvaggia del fotovoltaico a terra. Perché era urgente e cosa cambia? «Siamo convinti che la terra serva per produrre e non per speculare e che si debba sostenere la produzione energetica, compatibilmente con quella agricola. Proprio per questo il Governo Meloni ha voluto ...