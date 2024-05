(Di giovedì 9 maggio 2024) Urgnano (Bergamo) – Non ce l’ha fatta, il 31enne di Urgnano (Bergamo), che era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale diin seguito a unstradale in cui era rimasto coinvolto insieme all'amicola sera di Pasqua in Florida.erasulin scooter.era ricoverato all'ospedale Jackson Memorial dal 31 marzo scorso ed era stato sottoposto a diversi e delicati interventi chirurgici. Ora l'ulteriore, tragico epilogo. I suoi genitori, papà Giancarlo e mamma Maristella, la sorella Syria insieme alla compagna erano volati in Florida dato che le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi. ...

Urgnano. La notizia è arrivata in Italia nella tarda serata di mercoledì 8 maggio: Kevin Drago non ce l’ha fatta , è deceduto in ospedale a Miami a causa delle gravi ferite riportate nell’ Incidente che nel giorno di Pasquetta l’aveva visto coinvolto ...

Incidente a Miami, Kevin Drago non ce l’ha fatta: morto nella notte in ospedale - incidente a Miami, Kevin drago non ce l’ha fatta: morto nella notte in ospedale - È morto nella tarda serata di mercoledì 8 maggio Kevin drago, il giovane di Urgnano che era ricoverato in gravi condizioni all’ ospedale di Miami in seguito a un incidente stradale in cui era rimasto ...

Incidente a Miami, è morto anche Kevin Drago - incidente a Miami, è morto anche Kevin drago - Nello scontro in moto, il giorno di Pasquetta, era morto l'amico Giuseppe Ghidotti. Il 31enne, anche lui di Urgnano, era gravissimo ...

Kevin Drago morto dopo incidente a Miami. Nello schianto aveva perso la vita sul colpo l’amico Giuseppe Ghidotti - Kevin drago morto dopo incidente a Miami. Nello schianto aveva perso la vita sul colpo l’amico Giuseppe Ghidotti - Dolore che si aggiunge al dolore Urgnano (Bergamo) – Non ce l’ha fatta Kevin drago, il 31enne di Urgnano (Bergamo), che era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Miami in seguito a un ...