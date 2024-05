Iran - ' se minacciati pronti a cambiare dottrina nucleare'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Non ci sono decisioni riguardo a costruire una bombama se l'esistenza dell'dovesse essere minacciata non ci sarà altra scelta chela nostramilitare". Lo ha affermato Kamal Kharrazi, consigliere della Guida suprema dell'Ali Khamenei, come riporta Al Jazeera, citando Isna. "Nel caso di un attacco contro i nostri stabilimenti nucleari da parte del regime sionista, la nostra (della) deterrenza cambierà", ha aggiunto Kharazi. L'ha sempre sostenuto di non avere intenzione di sviluppare la bomba atomica, citando l'adesione al Trattato di non proliferazione