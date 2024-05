Irregolare e recidivo | chi è il marocchino che ha massacrato il poliziotto

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’identikit è chiaro, cronaca ricorrente in una città che deve fare i conti con tanti, troppi immigrati clandestini senza volto e con una infinità di alias. Il 37enne che ha accoltellato unalla stazione di Lambrate di Milano, che ora combatte tra la vita e la morte, è undi 37 anni già conosciuto alle forze dell’ordine. È circa la mezzanotte tra mercoledì e giovedì quando la polizia ferroviaria si trova a dover fare i conti con un uomo che lancia pietre contro le persone, sulla strada e contro i treni in transito in stazione. Una donna, di 55 anni, viene colpita alla testa costringendola alle cure dell’ospedale per fortuna senza conseguenze. Gli agenti richiedono l’intervento delle volanti della Questura di Milano, titolata a trattare casi di questo tipo: l’uomo è molesto, in stato di agitazione, ...

