Traffico Roma del 09-05-2024 ore 10 | 30

(Di giovedì 9 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Oggi e domani sono in programma gli Stati Generali della natalità previsti divieti di sosta in via della Conciliazione via della traspontina a Borgo Sant’Angelo e Piazza Adriana possibile chiusurarallentamenti per la viabilità della zona proseguono le potature su Viale Della Policlinico sino alle 17 circa sarà chiuso alil tratto compreso tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università in entrambi i sensi di marcia Sono deviati su percorsi alternativi bus della linea 649 domani pomeriggio a partire dalle 6:30 al museo di arte contemporanea di via Nizza ospiterà la presentazione del libro sul Gra Grande Raccordo Anulare delle biciclette il volume è curato dalla professoressa Lucina oggi della dipartimento di architettura e ...