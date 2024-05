Volley - l’Italdonne di Coach Velasco batte la Svezia | bene l’avvio di stagione 2024

(Di giovedì 9 maggio 2024) Novara – Scende in campo la Nazionale Italiana Femminile di, con l’obiettivo della conquista della Nations League e il pass per Parigi. Nel test match svolto ieri sera al Palalgor di Novara con la, le Azzurre hanno battuto le avversarie per 3-0 (25-13, 25-9, 25-13). Ottimo alloradellaper l’Italia di, che tornerà in campo questa sera alle 19 al PalaBancaSport di Piacenza e ancora con la. Il racconto della partita, le interviste e il tabellino – Fonte feder.it Nella prima uscita stagionale il ct azzurro ha schierato Cambi in palleggio, opposto Antropova, schiacciatrici Degradi e C. Bosetti, centrali la coppia Danesi-Akrari, libero Fersino. Per Anna Danesi si è trattato ...

Oggi giovedì 9 maggio (ore 19.00) si gioca Italia-Svezia, amichevole di volley femminile. Si scende in campo al PalaBianca di Piacenza per il secondo confronto tra le due squadre nell'arco di ventiquattro ore: dopo il successo ottenuto ieri sera

Vittoria per 3-0 dell'Italia di Velasco sulla svezia. Rotto il ghiaccio per il gruppo azzurro che dovrà conquistare il pass per Parigi

