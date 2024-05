Simona Ventura tra Tale e Quale Show e Sanremo 2025 | ecco dove la vedremo in futuro

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 9 maggio 2024)oggi è nuovamente un volto Rai e da quando è tornata all’emittente di Stato è stata vista diverse volte sul piccolo schermo. Come ricordiamo,è stata concorrente di Ballando con le Stelle e de Il Cantante Mascherato,di Milly Carlucci che quest’anno, come sappiamo, non è stato rinnovato. Negli ultimi tempi, qualcuno ha avanzato l’ipotesi che potesse partecipare aldi Carlo Conti. Ma è vero? Questa sembrerebbe essere una parziale verità: Conti avrebbe davvero fatto una proposta a, ma lei avrebbe risposto – per il momento – di no;le sue parole a Superguida Tv: “Ho detto a Carlo che forse faremo un’ospitata ma di farmi anche prendere in giro da Cristiano ...