Maternità - Governo | Sostenerla con una nuova narrazione

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ilintende sostenere la: il “sostegno alla famiglia e alla natalità” è il primo punto del programma elettorale con cui Fratelli d’Italia si è presentato alle politiche del 2022 per rendere – come disse Giovanni Paolo II – “una Nazione veramente sovrana e spiritualmente forte”. Inizialmente, il programma prevedeva l’introduzione del quoziente familiare (una tassazione progressiva sulla base del numero dei figli, introdotta solo in parte), l’aumento dell’assegno unico, inserito nell’ultima legge di bilancio, e la riduzione dell’Iva sui prodotti per la prima infanzia, che invece è aumentata dal 5 al 10%. Ma la vera rivoluzione delsul tema della denatalità, annunciata più e più volte, è il “cambio di”, che trova spazio anche agli Stati generali della natalità in uno dei panel ...