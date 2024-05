Maldini | Da piccolo tifavo Juventus - poi ho fatto il provino con il Milan ed è iniziata la mia storia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ospite del format “Storie di Serie A”, Paoloha rilasciato una lunga intervista a Radio Tv Serie A con Rds, toccando vari temi, dalla sua carriera da calciatore a quella da dirigente, con ilcome massimo comun denominatore: “Ilè sempre stata la squadra della mia città, qualcosa che va al di là del tifo e del lavoro e sarà così per sempre. Mi ha insegnato tanto come valori e come principi, ma sono gli altri a poter dire se io sono custode delismo o meno.sta che laparte negli anni 50 con mio padre e prosegue ancora oggi con mio figlio Daniel“. “Quando sei dentro la società il ruolo impone la responsabilità, ma per il resto io mi sento semplice Paolo, e non Paolodel. Credo che la gente mi apprezzi ...