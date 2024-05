Contestata Roccella durante gli Stati Generali della Natalità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Contestazioni agliquando la minista per la Famiglia Eugeniaha preso la parola e in platea sonoalzati dei cartelli che formavano la scritta: "Decido io". A contestare la ministra è stato un gruppo di studenti. Non appena laha preso la parola sono partiti i fischi e cominciate le urla che hanno impedito che svolgesse il suo intervento. A quel punto larivolta ai manifestanti ha preso il microfono e ha detto: "Ragazzi ma noi siamo d'accordo, ma nessuno ha detto che qualcun altro decide sul corpo delle donne, proprio nessuno". Ma la contestazione è proseguita. Una delle manifestanti ha parlato brevemente al microfono, ma poi è stata interrotta dall'organizzatore Gigi De Palo dicendo: "Questo ...