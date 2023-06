Eintracht Francoforte | addio ufficiale di Kamada | il Milan lo aspetta

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’ha salutato ufficialmente, promesso sposo deldi Paolo Maldini. Il centrocampista giapponese ha giocato la sua ultima stagione con il club tedesco, decidendo poi di non rinnovare e di aprirsi a nuove sfide.era stato messo sotto contratto dal club tedesco nell’estate 2017, poi una stagione in prestito al St.Truiden in Belgio prima del ritorno adove ha collezionato in tutto 179 presenze e 40 gol. Il futuro perpotrebbe partire sin dalle prossime settimane: il centrocampista giapponese è nei radar stretti deldi Paolo Maldini che vorrebbe portarlo sotto al Duomo a stretto giro di posta. I contatti con le parti continuano e trapela molta fiducia. SportFace.

... arrivato a parametro zero dall'Atalanta, il Milan è molto vicino a Kamada, che ha scelto di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con l'. Resta calda ...Commenta per primo Kolo Muani è destinato a salutare l'dopo appena una stagione. A volere con insistenza il bomber francese è il Bayern Monaco: secondo Relevo i bavaresi hanno pronti 100 milioni di euro per portarsi a casa l'ex ...Se dovesse saltare l'affare Vlahovic, infatti, i bavaresi potrebbero fiondarsi si uno tra Harry Kane e Randal Kolo Muani dell'

DFB Pokal, l'Eintracht di Kamada sconfitto 2-0 dal Lipsia: 90' per il giapponese Milan News

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, dopo Marco Sportiello, il Milan è pronto a chiudere un altro colpo a zero, vale a dire Daichi Kamada, trequartista in scadenza di ...Successo per la squadra di Marco Rose che piega la resistenza degli avversari nella ripresa, 2-0 il risultato finale L’albo d’oro dice ancora Lipsia. La ...