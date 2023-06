Elettra Lamborghini e la sua estate | ' Io sexy? So come farvi divertire'

(Di domenica 4 giugno 2023) Dieci canzoni ad alto tasso di ballabilità in attesa di un'che la vedrà a contatto con il suo pubblico tra Instore e concerti,confermati a Tgcom24: 'Per me il reggaeton è sinonimo di ...

A Domenica In tantissime risate e intime confessioni (oltre ad un pizzico di pepe) hanno caratterizzato l'intervista cheha concesso a Mara Venier. La cantante ha raccontato il suo travolgente amore per il marito Afrojack, entrando anche in alcuni dettagli intimi della loro sfera privata. Ne è nato ...Commenta per primoritorna nel nome del reggaeton e dell'allegri a. Esce il 2 giugno 'Elettrato n', il secondo disco di inediti della vulcanica showgirl bolognese. Dieci canzoni ad alto tasso di ...è stata ospite d'eccezione a Domenica In , nella puntata del 4 giugno. Tanti sono stati gli argomenti toccati dalla cantante, dalla carriera musicale all'incontro con il compagno, ...

Elettra Lamborghini a Domenica in: «Ho sofferto ma non usiamo la parola depressione. Afrojack Ci siamo innamo ilmessaggero.it

Nella puntata di Domenica In, Elettra Lamborghini ha parlato del periodo difficile che ha sofferto in questo ultimo periodo.Durante la puntata di Domenica In Elettra Lamborghini ha risposto a una domanda piccante sul marito Afrojack Elettra Lamborghini questo pomeriggio è stata ospite di una nuova puntata di Domenica In. N ...