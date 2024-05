SuperEnalotto - Lotto e 10eLotto | l’estrazione di ogg - giovedì 9 maggio

(Di giovedì 9 maggio 2024) Non si ferma la caccia al jackpot delche ha sfondato il tetto dei cento milioni: per l’esattezza è di 100,8 milioni di euro. Dal 1997, anno di nascita del gioco, fino ad oggi quasi tutte le regioni italiane sono state baciate dalla dea bendata e hanno registrato almeno una vincita, ad eccezione del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta e del Molise. Il record di Jackpot incassati spetta alla Campania: con 19 vincite, di cui 14 tutti nella provincia di Napoli. Segue il Lazio con 16 vittorie, di cui 13 nella provincia di Roma, l'ultima nel 2012. Chiude la Top 3 delle regioni più fortunate d'Italia: l'Emilia-Romagna con 13 Jackpot vinti e ripartiti in quasi tutte le province, con un primato sulla zona di Bologna: ben 5. Ben posizionate la Puglia e il Veneto con 10 Jackpot vinti, dove tra l'altro proprio a Rovigo è stato vinto l'ultimo, ...

