Graduatorie ATA 24 mesi - il caso della richiesta della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale come titolo d’accesso

(Di giovedì 9 maggio 2024) Aspiranti ATA 24confusi alla vigilia dell'aperturafinestra temporale di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi d'inserimento/aggiornamento in prima fascia. I dubbi nascono dall'entrata in vigore recentissima - dal 1à maggio - del nuovo sistema di classificazione ATA previsto dal CCNL 2019-21. L'articolo .

Un lettore ci chiede se è possibile inserire il requisito dei 24 mesi (ovvero 23 mesi e 16 giorni) di servizio per inserirsi nelle Graduatorie ATA di prima fascia , le Graduatorie utilizzate per l'attribuzione dei ruoli e delle supplenze nell'anno ...

Dal 10 al 30 maggio si possono presentare le domande finalizzate all' inserimento /aggiornamento delle graduatoria ATA 24 mesi , dette anche di prima fascia, utilizzate per i ruoli e le supplenze nell'a.s. 2024-25. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi : ...

Case Ipes a Sinigo, sgombero sospeso - Case Ipes a Sinigo, sgombero sospeso - Dopo 4 anni di attesa in graduatoria, pressata da uno sfratto ... la più piccola dei quali ha appena cinque mesi. I servizi del Comune di Merano cercheranno una soluzione. Dunque per ora gli inquilini ...

Concorso ATA, bandi regionali online: come inviare la domanda dal 10 maggio e requisiti - Concorso ATA, bandi regionali online: come inviare la domanda dal 10 maggio e requisiti - oppure essere inseriti nella graduatorie di circolo o di istituto di terza fascia per il conferimento delle supplenze temporanee nella medesima provincia e medesimo profilo per cui concorre; anzianità ...

Rap: sì agli autisti, ecco la graduatoria dei 306 operai – L’ELENCO - Rap: sì agli autisti, ecco la graduatoria dei 306 operai – L’ELENCO - Con lo stesso atto, il CDA aziendale ha anche autorizzato l’immissione in servizio dei due dirigenti tecnici vincitori di concorso che entreranno in servizio entro il corrente mese. È stata ...